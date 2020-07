E' online il nuovo sito web del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

Da lunedì 27 luglio è online il nuovo sito web del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, raggiungibile alla pagina www.csac-cn.it.



Pensato per essere uno strumento fruibile e di facile accesso per quanti sono alla ricerca di informazioni su cosa sia il Consorzio, quali servizi gestisca e quali siano i numeri di contatto ai quali rivolgersi, il sito ospita nei due menù principali le informazioni più istituzionali sui 53 Comuni del Consorzio, la storia, le sedi, le strutture, gli Organi, l’organizzazione e i progetti in corso, e la presentazione dei servizi offerti ai quattro principali target di cittadini: minori e famiglie, persone con disabilità, persone anziane e adulti fragili.



Il sito ospita inoltre in home page una sezione intitolata ‘Come fare per’ che raccoglie le domande più frequentemente indirizzare al servizio di primo ascolto o Segretariato sociale, con le risposte di “primo livello”, la relativa modulistica e il contatto del servizio a cui rivolgersi per approfondire la questione.



Sempre in home page, compare il collegamento alle nuove pagine Facebook e Instagram che nei mesi scorsi sono state attivate dal Consorzio per far conoscere le sue diverse attività, anche a coloro che hanno poca confidenza con i servizi gestiti dall’ente.