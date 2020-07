Un anno di lavoro per rigenerare Casa Betania a Cuneo, la futura sede di Confindustria Cuneo

Presentato e inaugurato oggi (29 luglio) a Cuneo, in via Bersezio 9, il cantiere che in un anno circa trasformerà Casa Betania nella futura sede di Confindustria Cuneo. La casa degli imprenditori, ma anche uno spazio aperto alla città, con un locale per conferenze e mostre e, ha promesso il presente Mauro Gola, con il giardino aperto a chi vive in zona.