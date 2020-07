Bra, al cimitero di Bandito spariscono i fiori dalle tombe, gesti di vile inciviltà

I furti di varia natura sono, purtroppo, quasi all’ordine del giorno nella cronaca. A lasciare ancora più sconcerto, tristezza e dispiacere, sono i furti che avvengono nel luogo dell’eterno riposo.



Anche Bra non è indenne da questi gesti di vile inciviltà. È datato 28 luglio il post ‘denuncia’, pubblicato sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’. Un utente ha segnalato la sparizione dei fiori dai loculi dei propri cari nel cimitero di Bandito. Va da sé che si tratta di un’azione ignobile, che ha innescato inevitabilmente le reazioni del popolo social, dove è stata forte l’indignazione.



Basta tuttavia leggere i commenti per capire che questa piaga è purtroppo comune a molti, soprattutto a chi ha la tomba nei loculi ai livelli più bassi o nel terreno. Trovare una tomba spoglia dei fiori sistemati con cura, che rendono meno doloroso il ricordo dei defunti, fa davvero male.



Insomma, neanche il cimitero è in santa pace.