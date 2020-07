Ciclismo: Elisa Balsamo tra le convocate per la "6 Giorni Delle Rose"

La peveragnese Elisa Balsamo è tra le convocate di Davide Cassani (coordinatore squadre nazionali), su indicazione del CT Edoardo Savoldi, per la "6 Giorni Delle Rose", prestigiosa manifestazione di ciclismo su pista in programma a Fiorenzuola d'Arda dal 30 luglio al 4 agosto.

La gara sarà la prima internazionale su pista dopo lockdown e prevede spettacolo con grandi nomi del ciclismo maschile e femminile pronti a darsi battaglia.

Come riporta Federciclismo uomini e donne disputeranno omnium, velocità, km da fermo (500 metri per le donne) corsa a punti e madison di classe 1 per Elite, gare alle quali si aggiunge anche lo scratch Under 23, sempre nella versione maschile e femminile.

Martina Alzini (Valcar - Travel & Service) e Maria Giulia Confalonieri (come Elisa portacolori delle Fiamme Oro) sono le altre atlete convocate che saranno dirette dal Commissario Tecnico Savoldi e da Pierangelo Cristini.

Nell'edizione 2019 Balsamo debuttò con la vittoria nello scratch.