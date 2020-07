Baldissero d'Alba dice addio ad Annamaria Bellis, dipendente comunale e catechista. Aveva 55 anni

Ha lottato per un anno contro un male incurabile con tutte le sue forze, purtroppo non ce l'ha fatta. Annamaria Bellis, 55 anni, dipendente all'ufficio anagrafe del Comune roerino per ventotto anni, è mancata ieri sera nella sua casa a Baldissero d'Alba. Stimata dai colleghi per la sua competenza e intraprendenza, era anche attiva catechista presso la parrocchia di Santa Caterina.