Donna ferita sulla Via del Sale, al Col de la Perle: recuperata dell’elicottero dei Vigili del fuoco

Mobilitazione di soccorsi, nel pomeriggio, per una donna ferita in alta Val Vermenagna, agli oltre 2000 metri del Col de la Perle, lungo la Via del Sale, sul confine tra Italia e Francia. Non si conoscono, al momento, dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Si apprende che l’allarme è scattato poco dopo le 16.

Sono stati allertati il nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale), il reparto volo, il nucleo TAS (topografia applicata al soccorso) dei Vigili del fuoco, insieme al Soccorso alpino e all’elisoccorso del 118.

Da Cuneo la squadra TAS è partita con un’Unità di comando logistico in quanto, in un primo momento, le informazioni non hanno permesso di localizzare la signora infortunata.

Nel giro di neanche un’ora la donna è stata individuata e recuperata dall’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco, per poi essere successivamente affidata alle cure del personale del 118.