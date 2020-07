La medicina come non l’abbiamo mai vista prima d’ora

Ionoforetica al servizio dei cittadini giorno dopo giorno

Non c’è alcun dubbio al riguardo, la salute è sicuramente la cosa più importante che abbiamo. Essa non può essere acquistata o rivenduta con i soldi come se fosse una macchina, bensì va protetta e tutelata in maniera anticipata e costante.

Quando parliamo di tutela della salute non ci riferiamo soltanto alla classica dieta sana ed equilibrata, ma anche a controlli ed esami periodici. Non fraintendete le nostre parole, non stiamo dicendo che condurre una vita sana è inutile, sarebbe chiaramente una sciocchezza; bensì stiamo cercando di farvi capire che solo eseguendo tutti gli esami e controlli periodici consigliati dal medico possiamo avere un quadro della nostra salute chiaro e sotto controllo.

Purtroppo sono ancora molti i cittadini che sottovalutano l’importanza della visita in poliambulatorio, prendendo come unico punto di riferimento la propria condizione di salute presente; se in questo momento sto benissimo, perché mai dovrei farmi controllare?

Semplicemente perché ionoforetica , con anni di esperienza alle spalle, sa benissimo che molte malattie e patologie non presentano alcun sintomo durante la loro evoluzione, e l’unico modo per fare fronte è proprio prevenire prima di dover curare.

Ionoforetica, tutti i servizi a nostra disposizione

Visitando il sito ufficiale di Ionoforetica abbiamo la possibilità di esplorare e prenotare gratuitamente tutti i servizi che offre, ma iniziamo a piccoli passi.

Ionoforetica, con sede a Bologna, è da anni diventata un stabile punto d’appoggio per tutti i cittadini che necessitano e vogliono tenere sotto controllo il proprio quadro clinico; un centro diagnostico specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura di ogni patologia, sia per grandi che piccini.

Fin qui potrebbe sembrare un comune centro presente in ogni città d’Italia, tuttavia la vera differenza si trova nell’organizzazione e professionalità del team medico.

Ionoforetica ha da tempo abbandonato le vecchie procedure di prenotazione e cura del paziente, per favorire lo sviluppo di un sistema nuovo e all’avanguardia che possa far fronte alle nostre esigenze odierne. Non sarà più necessario recarsi in sede per prenotare visite specialistiche o esami, basterà aprire il sito web direttamente dal proprio smartphone o computer di casa.

La stessa regola vale anche per i referti, che non saranno solamente caricati online nell’area riservata di ciascun paziente, ma verranno rilasciati in tempi estremamente brevi. All’ultimo posto, ma sicuramente non per importanza, troviamo il team medico del poliambulatorio.

Un equipe professionale e con molta esperienza alle spalle, pronta ad assistere passo per passo ciascun paziente senza mai voltargli le spalle, dedicandogli tutte le energie ed il tempo necessario.

Sono proprio queste caratteristiche ad aver permesso a Ionoforetica di distinguersi da tutti gli altri poliambulatori presenti sul territorio, diventando un punto di riferimento nel quale poter riporre tutta la propria fiducia senza alcun tipo di preoccupazione.

Studi Ionoforetica, dove trovarli e come raggiungerli

Gli studi di Ionoforetica sono stati collocati in punti strategici di Bologna, di modo tale da poter essere facilmente raggiungibili da ogni punto della città.

Il primo Centro di Terapia Ionoforetica ha sede in via Lemonia, proprio vicino alla famosa Gioielleria Zironi e due passi dal Giardino Santa Viola. Prendendo proprio quest’ultimo come punto di riferimento, basterà proseguire dritto per 300 metri, il Centro Ionoforetica apparirà sulla nostra destra.

Anche il secondo Centro Ionoforetica può essere raggiunto nello stesso modo del precedente, questa volta però sarà necessario attraversare la strada di Via Lemonaia per arrivare in Via Decumana.

Infine abbiamo il terzo ed ultimo centro, la cui posizione è ancora più facile da raggiungere, essendo collocato proprio nei pressi di Castel Maggiore, dove è collocata la fermata della tramvia che ha lo stesso nome. Tutti gli orari possono essere visualizzati direttamente sul sito web ufficiale.