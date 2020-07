Vendere il proprio usato in maniera facile e veloce, ecco come fare

Accorgimenti e consigli per la vendita del proprio oro usato

Tutti noi probabilmente abbiamo a casa qualche oggetto prezioso o gioiello in oro di cui desideriamo disfarci o quantomeno conoscerne il valore reale.

Sicuramente avrete pensato più e più volte di recarvi presso un compro oro Roma, tuttavia la scarsa conoscenza del settore, e di questo tipo di attività, vi ha fatto subito cambiare idea. Fortunatamente non c’è nulla di cui aver paura, in quanto vendere il proprio oro è un’operazione perfettamente legale e gratuita, dovete solo prendere qualche accorgimento e potrete risolvere il tutto nel giro di qualche minuto.

Innanzitutto partiamo con il dirvi che i negozi compro oro Roma, come ad esempio Oroetic che è uno dei più popolari ed affidabili, prima di effettuare qualsiasi transazione obbligano il cliente ad identificarsi tramite un documento di riconoscimento.

Questa procedura ha lo scopo di iscrivere nel registro delle vendite tutte le informazioni del venditore, che in futuro potrà venire richiamato qualora si verificassero particolari problemi con gli oggetti venduti.

Ricordiamoci che vendereorousato al compro oro Roma è un’operazione effettuabile solo da cittadini che hanno già compiuto il diciottesimo anno d’età, motivo per cui il punto compro oro Roma rifiuterà di effettuare qualsiasi tipo di transazione con persone minorenni.

Non si tratta solo di una legge da rispettare, ma di un vero e proprio codice etico che aiuta a mantenere salubre il mercato dell’oro.

Verificare le quotazioni

La verifica delle quotazioni è uno di quei passaggi obbligatori da effettuare a casa prima della vendita presso il compro oro Roma; nonostante ciò molte persone se ne dimenticano, ritrovandosi davanti al commerciante con molti dubbi sulle spalle.

A questo punto della situazione, la cosa migliore da fare è chiedere di poter visualizzare i grafici attuali, che vi ricordiamo non poter essere falsificabili. Sicuramente l’esercente dimostrerà totale disponibilità ad accontentare la vostra richiesta.

Una volta fatto ciò vi verranno richieste alcune informazioni riguardanti i preziosi in oro che desiderate vendere, come i carati, la provenienza ed eventualmente in certificato di autenticità.

La pesatura avverrà proprio davanti ai vostri occhi, e tramite il peso del gioiello ed altre sue importanti caratteristiche, il compro oro Roma riuscirà a proporvi un prezzo onesto, in linea con il mercato generale.

Molte persone tendono a diffidare dai negozi compro oro, convinti che in realtà non abbiano l’obbiettivo di proporre prezzi onesti e reali ai propri clienti, tuttavia si tratta di affermazioni infondate. Ricordiamoci infatti che tali attività sono autorizzate ad operare sul territorio dalla Banca d’Italia, che vigila costantemente sulle azioni da loro compiute.

Rivolgersi ad un compro oro, tutti i vantaggi a disposizione

Ora che abbiamo visto insieme in maniera più approfondita come funziona la vendita dell'oro presso un compro oro Roma, vi starete sicuramente domandando se non sia più conveniente procedere in modo autonomo, magari mettendo qualche annuncio online o sui social network.

Purtroppo però vendere gioielli preziosi senza appartenere ufficialmente a questo settore è molto difficile. Innanzitutto il cittadino giustamente non si fida dei venditori individuali online che non possono essere in alcun modo tracciati; a differenza dei compro oro, di cui conosciamo i dati di recapito e il luogo di attività.

Come se ciò non bastasse, il punto di compravendita dell’oro effettua la propria attività completamente esente dall’IVA, trattandosi infatti di attività private autorizzate da un ente certificato.

Quest'ultima caratteristica non può’ sicuramente essere ritrovata nei venditori individuali online, che non avendo l’apposita autorizzazione proveniente dalla Banca d’Italia, devono fronteggiare le tassazioni statali e molte altre imposte.

Se anche voi quindi desiderate ricavare qualche soldino dai vostri preziosi usati, che potrebbero anche dimostrarsi di altissimo valore, fate subito un salto presso i compro oro Roma!