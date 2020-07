“La tua estate in Valle Varaita”, ritorna il concorso di Pontechianale in modalità "light"

Il concorso fotografico “La tua estate in Valle Varaita”, proposto dalla Pro loco di Pontechianale e coordinato dall’Agenzia Acca, si ripropone in questa strana stagione caratterizzata dall’emergenza sanitaria. E proprio per questo è stata pensata un’edizione in modalità “light”, sia nella selezione sia nella premiazione, in considerazione delle disposizioni anti-contagio.



COME PARTECIPARE

Gli appassionati di fotografia che frequentano la valle Varaita possono candidarsi gratuitamente alla quarta edizione del concorso che ha raccolto lo scorso anno oltre 120 partecipanti, inviando una foto scattata durante l’estate 2020 nel territorio della valle.

La partecipazione è aperta dal 20 agosto al 10 settembre attraverso l'invio di messaggio privato alla pagina Facebook “Proloco Pontechianale” caricando la foto prescelta (in formato .jpeg) e riportando un testo con i seguenti elementi: nome e cognome autore, comune di provenienza, numero di telefono del candidato, titolo della fotografia, luogo in cui è stata scattata.



È ammessa una sola foto per ciascun partecipante.

Non sono previste per quest’anno categorie, quindi il tema è libero.



CATEGORIA SOCIAL E GIURIA TECNICA



Le foto saranno rese pubbliche all’interno di una raccolta social a partire da metà settembre e nei 20 giorni successivi il pubblico del web potrà votare le immagini per la classifica “social”(conta il numero di reazioni ricevute sotto la foto postata all’interno dell’album creato dalla Pro loco di Pontechianale). Una giuria di esperti fotografi (quest’anno rinnovata) eleggerà poi, indipendentemente dai risultati social, la classifica generale del concorso.



PREMI DEL TERRITORIO

Saranno messi a disposizione per le posizioni di alta classifica premi legati al territorio e sarà distribuito un riconoscimento alle 40 immagini più apprezzate dalla giuria tecnica.



La premiazione si terrà nel mese di ottobre e sarà dal vivo o in video-diretta social a seconda delle misure in atto durante i mesi autunnali. Premi e pergamene in caso di assenza o di evento virtuale si potranno ritirare a Pontechianale.