Consegnati da Lions Club Cuneo, con Zonta Club Cuneo e Soroptimist Club

Una culla per il co-sleeping, che permette anche ai bambini nati prematuri e ricoverati nella Terapia intensiva neonatale di dormire vicino alla mamma con una disabilità anche solo momentanea, e due termoscanner per la rilevazione automatica della temperatura corporea dei dipendenti che entrano nelle strutture dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle. Sono stati donati da Lions Club Cuneo, in collaborazione con Zonta Club Cuneo e Soroptimist Club. La consegna ufficiale della culla è avvenuta ieri sera (28 luglio), all’ingresso del nosocomio cuneese, alla presenza dei vertici dei due sodalizi, di rappresentanti dell’azienda ospedaliera e dei primari. I termorilevatori sono già posizionati e in funzione.