Approvato dalla Regione il calendario scolastico: sui banchi dal 14 settembre all'11 giugno

Da lunedì 14 settembre 2020 a venerdì 11 giugno 2021. Il 30 giugno per la scuola dell'Infanzia.

In attesa di conoscere le linee guida del governo per la ripartenza post Covid (dalle regole sulla sicurezza sanitaria e sul distanziamento sociale a quelle relative ai trasporti degli studentI) è stata approvata la DGR che determina il calendario scolastico regionale per il Piemonte relativo al 2020-2021.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado saranno 208, mentre per la scuola per l’infanzia 224, che si riducono rispettivamente a 207 e a 223 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.

Queste le sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado

Natale: le vacanze inizieranno mercoledì 23 dicembre e termineranno mercoledì 6 gennaio.

Le vacanze di Carnevale, quelle a partire dalle quali, nello scorso anno scolastico, gli studenti pieomontesi non sono più tornati sui banchi di scuola. Andranno dal 13 al 17 febbraio 2021.

Pasqua sarà il 4 aprile 2021 e le vacenze andranno da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile.

L’1 novembre e il 25 aprile saranno di domenica. Il 1° maggio cadrà di sabato, giorno in cui già molte scuole sono chiuse.

Previsto il ponte dell'Immacolata, che cade di martedì, con lunedì 7 dicembre a casa.

A casa anche il 2 Giugno, festa della Repubblica, che cadrà di mercoledì.

Ci sarà poi, diversa per ogni città, la festa del Santo Patrono.