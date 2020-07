Moretta, 45 mila euro per l'adeguamento post Covid-19 delle scuole medie

Il Comune di Moretta investirà 45 mila euro per l’adeguamento del plesso delle scuole Medie alle nuove normative derivate dall’emergenza sanitaria. I lavori prenderanno il via a giorni. La giunta comunale ha dato il via libera al progetto lunedì scorso.

Le novità principali riguarderanno l’attuale locale mensa, che verrà suddiviso e utilizzato per la localizzazione di due nuove aule. Verranno riqualificati i bagni di ognuno dei due piani del plesso, con l’installazione di nuovi lavandini e l’adeguamento normativo per garantire il distanziamento. Anche alcuni muri interni saranno “ridisegnati” per garantire gli spazi di legge all’interno delle aule. "L’emergenza Covid – spiega il sindaco di Moretta Gianni Gatti – porta con sé una serie di regole nuove, e di normative diverse. Il confronto nato con la scuola ci ha visto tutti schierati dalla stessa parte: l’obiettivo è quello di rendere funzionali i nostri plessi scolastici, senza ricorrere a soluzioni drastiche quali l’utilizzo di barriere di plexiglass tra i banchi".

Per quel che riguarda la scuola primaria non ci sono problematiche: gli spazi sono ampi, e non occorrono interventi strutturali. Per l’infanzia si è in attesa delle nuove linee guida, ma anche qui pare non ci siano grosse difficoltà. Diverso il discorso alle medie, dove si è reso necessario un intervento. L’investimento sarà di 45 mila euro. Fino a 28 mila potranno essere recuperati attraverso il bando del Miur sotto forma di contributo per l’edilizia scolastica. L’amministrazione sta inoltre monitorando le strutture comunali per stilare un elenco di eventuali spazi che potranno essere messi a disposizione dell’attività scolastica.