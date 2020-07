La solidarietà non va in vacanza…Ipercoop Mondovicino dona 1000 euro alla Caritas di Mondovì

Il caldo e le vacanze estive, per chi se le può permettere, non fermano la macchina della solidarietà. L’Ipercoop Mondovicino, che rientra nel gruppo Coop Liguria, oggi ha consegnato un ulteriore e prezioso contributo di 1000 euro ad una associazione del territorio come quella degli “Amici della cittadella della carità”. Un ulteriore gesto di aiuto e di vicinanza alle problematiche che stanno patendo i cittadini, compresi quelli del nostro territorio. Il contributo rientra in un progetto ben più ampio e duraturo.

In occasione dell’importante appuntamento istituzionale delle assemblee separate di bilancio, che quest’anno si sono svolte nel mese di giugno attraverso il voto al Punto Soci, per rispettare le norme di distanziamento sociale, Coop Liguria ha stanziato una donazione complessiva di 35.000 euro, da suddividere tra le più importanti associazioni attive sui territori, anche sulla base del numero di Soci che hanno partecipato alle assemblee in ciascuna località. Una scelta dettata dalla volontà di contribuire a contrastare l’emergenza economico-sociale generata dalle misure adottate per circoscrivere il contagio da coronavirus, che hanno messo in ginocchio molte imprese e molte famiglie.

A Mondovì la donazione è andata all’associazione “Amici della cittadella della carità”, che ha ricevuto un contributo di 1.000 euro. Assieme all’associazione Coop Liguria porta avanti anche il progetto “Spesa sospesa”, mettendo a disposizione uno spazio all’Ipercoop Mondovicino, dove Soci e clienti possono donare alle famiglie fragili alimenti e prodotti per l’igiene della casa e della persona. Dalla partenza del progetto, nell’ultima settimana di marzo, a oggi a Mondovì sono state raccolte 2,5 tonnellate di prodotti e oltre 50 a livello di Cooperativa.

“Supportare le associazioni del territorio” – spiega il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – “è un impegno coerente con i nostri valori e integra le azioni di convenienza che stiamo attuando per tutelare il potere d’acquisto dei nostri Soci e consumatori in questa congiuntura difficilissima. La solidarietà è da sempre uno dei valori fondanti della cooperazione e non può venir meno proprio oggi, mentre aumentano le persone che hanno bisogno di aiuto”.

“Da questa crisi - commenta Davide Oreglia, Responsabile del Centro di Ascolto Caritas di Mondovì - si esce collaborando insieme. Ringraziamo in particolare Ipercoop e Coop Liguria per quanto ha fatto prima della pandemia e per quanto implementato durante l’emergenza Covid per sostenere anche i nuovi poveri; un ringraziamento va naturalmente ai clienti che hanno donato i prodotti per la Spesa sospesa”. Per l’occasione erano presenti anche diversi rappresentanti della Caritas diocesana e Olivia Faccio di Coop soci.

Di seguito i commenti rilasciati ai nostri microfoni da Don Bruno Misuracchi, responsabile della Caritas diocesana e del direttore dell’Ipercoop Mondovicino, il dott. Cosimo Giudice:

