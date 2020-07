Diffusione Covid-19, il sindaco Ambroggio rassicura “A Savigliano nessun nuovo positivo”

Dopo le diverse preoccupazioni dei cittadini saviglianesi, in particolare dopo le ultime notizie arrivate dalla vicina Saluzzo, il sindaco Giulio Ambroggio rassicura la popolazione: “Ho sentito l’Asl che mi ha confermato che non c’è nessun positivo - ha spiegato il primo cittadino durante il Consiglio comunale di questa sera - Ci sono diversi cittadini in isolamento domiciliare fiduciario, sono persone straniere che sono rientrate dall’estero”.

Il sindaco ha poi comunque invitato a non abbassare la guardia sulla diffusione del virus e a continuare a rispettare le normative.