Percorso inedito per la Milano-Sanremo, direzione Lomellina dopo la partenza: invariati solo gli ultimi 36 chilometri

Dopo 110 anni modificato il percorso della Milano-Sanremo by Vittoria: sabato 8 agosto si affronterà un tracciato inedito che partirà da Nuova Vigevanese e toccherà a Lomellina, Alessandria, il Monferrato e le Langhe e il Colle di Nava, per poi tornare ai grandi classici della Cipressa da San Lorenzo al Mare, e al Poggio di Sanremo.

Il mare, quindi, arriverà dopo una traversata della Pianura Padana e degli Appennini più a occidente del consueto in un'edizione - quella numero 111 - che tocca, appunto, anche il cuneese, con grande soddisfazione dell'ATL locale: "Con questa scelta, RCS dimostra ancora una volta l'apprezzamento per il territorio e per i suoi colli: a ottobre sarà la volta della tappa Alba-Sestriere con il passaggio del Giro d'Italia al Colle dell'Agnello e di certo non manca la speranza che anche il 2021 tinga di rosa la provincia Granda".