Volley maschile A2, Acqua S.Bernardo Cuneo: conferme e nuove figure nello staff medico

Tra conferme e nuove figure si amplia in professionalità e competenza lo staff medico della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: coinvolto in vista della nuova stagione il centro medico sportivo Helix di Borgo San Dalmazzo.

Il direttore Corrado Biolé: "Siamo molto contenti di prendere parte al progetto, la pallavolo sul territorio è tra i maggiori sport d’interesse. Inoltre, in questo momento particolare per la sanità, la figura medica all’interno di una realtà sportiva ha molte responsabilità, in primis l’informazione e la prevenzione".

Confermati, poi, l'ortopedico Piero Anselmi e l'osteopata Roberta Ferrero, che ringrazia "la società per la fiducia accordatami, sono pronta per iniziare la nuova stagione e dare il mio massimo contributo professionale". Confermata anche la collaborazione con lo studio "Centallo" di Lorenzo Bargese ed Enrico Marino: "Siamo molto felici di poter continuare un percorso iniziato un anno fa e che ci permette di lavorare con uno staff di altissimo livello in una società dalle grandi ambizioni! Siamo orgogliosi che il Club ci abbia nuovamente accordato la sua fiducia, non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione".