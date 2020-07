Nuovo contributo di 15mila euro per i "Sentieri dei Frescanti" che attraversano i comuni del Roero

Sarà possibile ampliare le azioni previste del progetto "Sentieri dei Frescanti" e al tempo stesso diminuire la quota dovuta da ogni singolo comune grazie al nuovo contributo di 15mila euro della Compagnia San Paolo di Torino. Il nuovo finanziamento andrà ad unirsi ai 25mila euro stanziati dalla Fondazione Crc di Cuneo nel 2019 e al sostegno di trecento euro dell'Ordine dei Cavalieri del Roero.

Fra 249 candidature pervenute per il bando Luoghi della Cultura 2020, il Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo ha deliberato il sostegno a 37 progetti risultati selezionati. Tra i progetti culturali meritevoli di supporto sono rientrati anche "I Sentieri dei Frescanti". Il progetto prevede un ricco programma di attività, che in questo modo potrà essere ampliato e reso più incisivo.

"Siamo molto felici di questo ulteriore contributo, ringraziamo la Compagnia di San Paolo per il sostegno che ha deciso di dare al progetto, in questo modo si potranno ampliare le attività svolte, e potenziare i risultati attesi - commenta l'architetto Silvana Pellerino dello StudioEco di Alba -. Un ulteriore ringraziamento va anche a tutti i volontari che contribuiscono a tenere aperti i beni e a consentirne la visita. Sentieri dei Frescanti vuole essere un punto di riferimento per la promozione culturale del Roero, e si rivolge a tutte le persone che amano l'arte e il paesaggio".