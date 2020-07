Bra: dopo la sperimentazione via Craveri ritorna a doppio senso di marcia

A partire dalla mezzanotte che segna l’inizio di sabato 1 agosto 2020 si concluderà la sperimentazione del senso unico di marcia istituito su via Craveri, dall’incrocio con corso San Secondo in direzione della chiesa di Santa Chiara. Il tratto di strada in questione ritornerà quindi percorribile in entrambi i sensi di marcia. Inoltre, verrà meno anche il divieto di svolta a sinistra istituito in via Ospedale, in corrispondenza del semaforo, dove nelle settimane scorse era concesso unicamente di procedere dritto in direzione via Edoardo Brizio o di svoltare a destra in viale Madonna Fiori.

Durante questo periodo di sperimentazione, avviato nell’ambito del programma per la mobilità sostenibile in città, attraverso il Comando della Polizia municipale sono stati acquisiti importanti dati che saranno utili per future decisioni in merito alla gestione della viabilità nell'intera area.

Nel frattempo proseguono i lavori preliminari alla riqualificazione di via Vittorio Emanuele II, che secondo il cronoprogramma dovrebbero concludersi entro la fine di settembre. Nei prossimi giorni si procederà alla sostituzione delle tubature del gas nel terzo tratto, quello compreso tra la chiesa di San Giovanni e la chiesa della Croce, mentre nel secondo tratto (da via Verdi alla chiesa di San Giovanni) inizieranno i lavori di sostituzione delle tubature dell'acquedotto.

Nei tratti progressivamente interessati dai lavori sarà sempre possibile l’accesso pedonale, mentre il transito veicolare sarà permesso solo ai residenti delle porzioni di strada interessate dai lavori, fermo restando le esigenze del cantiere. Le modifiche alla viabilità vengono indicate da apposita segnaletica verticale