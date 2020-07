Lavori sulla statale del Colle della Maddalena: intervento in quota lungo il lago e in località Gipiera

Avanza il programma di consolidamento della sede stradale lungo la statale 21 “della Maddalena” nel comune di Argentera, in provincia di Cuneo. Avviato a metà luglio l’intervento per un tratto di circa 700 metri lungo il Lago della Maddalena, adesso i tecnici Anas hanno attivato un secondo cantiere di lavoro in località Gipiera.

Per consentire l’esecuzione dei lavori è attivo il senso unico alternato che resterà in vigore fino al completamento dell’intervento, previsto entro la fine di ottobre.

I lavori, per un investimento di circa 500 mila euro che si aggiunge ai 500 mila euro già stanziati per l’intervento in corso lungo il lago, prevedono la realizzazione di fondazioni profonde e la costruzione di cordoli in cemento armato su cui saranno alloggiate le nuove barriere di protezione in sostituzione di quelle esistenti. Il tratto interessato dai lavori si estende per circa 400 metri lungo l’asse della statale, all’altezza del km 56,600.