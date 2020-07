Black out a Cuneo nella parte alta della città: persone bloccate negli ascensori, code alle casse dei supermercati

Vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi in città, a Cuneo, dove un improvviso black out ha bloccato diverse persone negli ascensori.

La mancanza di corrente viene segnalata nella parte alta della città, in corso Galileo Ferraris, in corso Alcide de Gasperi e in altre strade di quella zona.

Anche le attività commerciali della zona sono al buio e, in particolare, ci viene segnalata la mancanza di corrente nei supermercati, dove la gente è in coda ma non funzionano le casse per il pagamento della merce.

La memoria va a 13 mesi fa: era il 26 giugno 2019 quando la stessa zona di Cuneo, ma anche Borgo San Dalmazzo e altri paesi attorno al capoluogo, rimasero per ore senza corrente a causa di un improvviso black out, dovuto ad un surplus di richiesta energentica. Erano i giorni più caldi dell'estate, esattamente come questiu, e la richiesta di energia per gli impianti di condizionamento causò il problema.

E' probabile che il black out di oggi 30 luglio sia dovuto alla stessa situazione.