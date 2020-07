Concorso per assumere 14 istruttori tecnici in Provincia e in Comune a Cuneo

La Provincia di Cuneo e il Comune di Cuneo hanno indetto un corso-concorso pubblico in forma associata per l’assunzione a tempo indeterminato di 14 Istruttori Tecnici (categoria C).

Il personale sarà così suddiviso: 9 unità all’area tecnica della Provincia di Cuneo, con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali), di cui 4 riservate ai volontari delle forze armate; 5 unità all’area tecnica del Comune di Cuneo, con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali). Le domande al bando scadono lunedì 24 agosto 2020.

I candidati dovranno partecipare a un corso formativo della durata di 30 ore, propedeutico all’ammissione alle prove concorsuali e vertente sulle materie elencate sul bando. I requisiti generici sono i seguenti: diploma di geometra o laurea in Architettura o Ingegneria, in quanto titoli assorbenti; cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea altra cittadinanza tra quelle indicate sui bandi; assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; godimento dei diritti civili e politici; regolarità degli obblighi di leva; idoneità psico-fisica-attitudinale per ricoprire la posizione a concorso; patente di guida di categoria B; buone capacità relazionali. È richiesta infine una buona conoscenza teoria e pratica sulle procedure di istruttoria tecniche, anche complesse, che possono riguardare una pluralità di materie: viabilità, edilizia, lavori pubblici, con riguardo anche a vincoli di tipo idrogeologico o paesaggistico, urbanistica. Il programma di studio è pubblicato sul bando del concorso.

La selezione prevede una prova scritta teorico-pratica, una prova d’informatica e una prova orale. Se il numero delle domande sarà superiori a 50, è prevista una prova preselettiva. Alle prove d’esame saranno esclusi i candidati che non avranno superato il 70% del monte ore previsto. La graduatoria degli idonei avrà durata tre anni.

La domanda di partecipazione al corso-concorso deve essere redatta e inviata esclusivamente al Comune di Cuneo per via telematica, entro lunedì 24 agosto 2020. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione: ricevuta della tassa di concorso (10 euro) da versare secondo le modalità indicate nel bando; copia di un documento di identità in corso di validità; curriculum vitae, redatto su modello europeo. Ogni altro dettaglio sulle modalità di partecipazione al concorso, è riportato nel bando pubblicato sul sito del Comune http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html. Per informazioni o chiarimenti in merito alla procedura concorsuale possono essere richiesti al Comune di Cuneo, Servizio Personale—Ufficio Assunzioni (via Roma n. 28 telefoni 0171/444234-378-233).