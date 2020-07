Riparte l'attività agli impianti sportivi di Rifreddo: si può tornare a fare sport in piena sicurezza

Finalmente si può tornare a fare sport presso gli impianti comunali di Rifreddo.

Con l’ordinanza regionale che autorizza gli sport da contatto, infatti, la struttura polivalente di via della palestra torna agibile. Il volley Saluzzo gestore dell’impianto, dopo la sistemazione esterna post lock-down e la sanificazione dei locali e della palestra, questa settimana ha migliorato il campo da beach volley con 25 metri cubi di sabbia silicea adatta per quel tipo di attività, sistemazione campo gioco e rete per una ripartenza degli impianti.

Al momento gli impianti saranno aperti dalle 16 alle 24 di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per attività di beach volley, petanque, calcetto e attività in palestra con servizio bar per i soci, mentre nei week-end e negli altri orari l’apertura dovrà essere concordato con il gestore, Emanuele Bogliacini contattabile al numero 328.9249587.

Il presidente del Volley Saluzzo, Valter Rosso: “Aspettavamo solo che fosse possibile ripartire con gli sport di contatto per riaprire gli impianti di Rifreddo, e così e stato.

Naturalmente gli utenti dovranno rispettare tutti i protocolli di contenimento anti-Covid e da parte nostra metteremo a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni necessarie a garantire la salute degli sportivi che verranno da noi.

Ringraziamo ancora l’Amministrazione comunale di Rifreddo per la disponibilità e la collaborazione e dobbiamo fare un plauso a tutti i volontari e soci del Volley Saluzzo che in queste settimane si sono adoperati alla riapertura, così come un doveroso grazie va alla ditta Marco Ferrato di Sanfront che in tempi brevi ha sistemato il campo da beach volley ad un prezzo da amico”.

Maggiori informazioni sugli impianti e sulla gestione degli stessi si possono trovare sulla pagina facebook “Impianti Sportivi Rifreddo”, sul sito www.volleysaluzzo.it, via mail scrivendo a volleysaluzzo@gmail.com oppure ancora contattando via Whatsapp il 331.8887951.