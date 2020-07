Scontro tra scooter e camion a Santa Croce di Cervasca: deceduto un uomo di 48 anni

Tragico schianto a Santa Croce di Cervasca, verso Vignolo, la provinciale 23, subito dopo il demolitore. E' successo oggi 30 luglio verso le 16.

Lo scooter guidato da L.A.S., di 48 anni (e non di 70 come scritto in precedenza), si è scontrato contro un camion.

Per l'uomo a bordo del mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare, nonostante la corsa all'ospedale di Cuneo, dove è stato trasportato in condizioni gravissime. E' spirato poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, i sanitari e i carabinieri. Lunghe code in tutta la zona, dove è stato necessario effettuare i rilievi per stabilire la dinamica del mortale e recuperare i mezzi coinvolti.