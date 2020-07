Produzione di olio extra vergine: il nuovo frantoio OlioCru tra i più moderni d’Europa

I dati relativi alla produzione di olio extra vergine in Italia descrivono chiaramente il periodo positivo che sta vivendo questo settore. L’olio evo di produzione italiana è apprezzato non solo dai nostri connazionali, ma è anche uno dei prodotti alimentari maggiormente esportati.

Dopo una campagna di produzione al di sotto dello standard, gli esperti del settore sono stati concordi nell’affermare che la campagna 2019-20 sarà quella del riscatto per l’olio extra vergine italiano. Gli analisti prevedono una crescita dell’89%, con una produzione annuale di 330.000 tonnellate rispetto alle 175.000 tonnellate dello scorso anno.

La crescita della produzione sarà supportata dalla modernizzazione del settore, che consentirà di dar vita ad una linea di produzione più snella e di sfruttare al massimo la materia prima, con l’obiettivo non solo di aumentare la produzione di olio, ma soprattutto di valorizzare le olive italiane. E’ proprio alla valorizzazione della materia prima italiana che punta il frantoio a Riva del Garda che produce olio extravergine di oliva di prima qualità, realizzato mediante un processo di produzione, attraverso il quale ogni parte del frutto viene lavorata, al fine di sfruttare tutte le proprietà che offre.

Frantoio moderno e tecnologico: come nasce l’Olio Cru

A Riva del Garda è stato costruito un frantoio moderno e innovatico che si occupa di produrre olio extra vergine d’oliva italiano con una linea di produzione che preserva le caratteristiche della materia prima.

Sono diversi i servizi offerti dal frantoio: si va dalla molitura fino ad arrivare al confezionamento ed all’etichettatura. Al frantoio si può rivolgere sia il piccolo contadino che dispone di una modesta quantità di olive, sia la grande azienda che ha la necessità di produrre elevate quantità di olio, da imbottigliare e confezionare in maniera professionale così da avere l’olio evo pronto per essere commercializzato in Italia ed all’estero.

Per quanto concerne la molitura, è possibile scegliere tra quattro tipologie di estrazione. Le due tipologie principali sono franto e denocciolato, disponibili anche nelle varianti franto bio e denocciolato bio. L’olio prodotto verrà sottoposto ad un’analisi chimica nei laboratori professionali del frantoio e sarà poi filtrato utilizzando delle tecnologiche all’avanguardia.

Per l’imbottigliamento, il confezionamento e l’etichettatura viene data grande libertà al cliente di scegliere in base ai suoi gusti personali. Sia i clienti privati con piccole produzioni, sia le grandi aziende con produzioni elevate saranno soddisfatti dalla qualità di questo servizio.

La linea Olio Cru

Dal sito ufficiale del frantoio è possibile anche acquistare i prodotti della linea Olio Cru, risultato di una produzione che guarda verso il futuro e verso la modernizzazione, senza per questo allontanarsi del tutto dai principi della produzione tradizionale.

Un prodotto di punta è l’olio Origini, che si presenta con un sapore intenso, nel quale si possono percepire però degli aromi più dolci, come quello della mandorla verde, e più freschi come quello del carciofo.. I palati più esperti riconosceranno anche delle note di piccante.

Un altro prodotto molto acquistato è l’olio Garda DOP Trentino, Rispetto all’olio Origini, questo ha un sapore delicato e dolce, che riesce a bilanciare bene il sentore di piccante. Si riuscirà anche ad avvertire chiaramente un retrogusto di mandorla, mentre per i palati meno allenati sarà proprio il sapore dolce il tratto distintivo di quest’olio evo.