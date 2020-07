Attraverso Festival Bra: Niccolò Fabi ospite nei Giardini Belvedere

Tra i cantautori più importanti della musica italiana, Niccolò Fabi è ospite per Attraverso Festival nei Giardini Belvedere di Bra (CN), alle ore 21 di Martedì 4 Agosto 2020, biglietti esauriti.

Un incontro tra parole e musica, un’intervista condotta da Fabrizio Gargarone, direttore artistico dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour, durante la quale il cantautore romano si racconta. La passione per la scrittura, per la musica e la poesia, il suo percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva così come dimostra la sua ventennale carriera: più di 90 canzoni, 9 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè.

Le sue canzoni, poetiche ed intimiste, oltre a contenere diverse sfumature musicali, gli hanno permesso di vincere diversi premi tra cui due Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” per “Ecco” (2012) e “Una somma di piccole cose” (2016) mentre, recentemente, gli è stato assegnato il premio “Voci per la libertà” di Amnesty International Italia per “Io sono l’altro”, primo singolo dell’ultimo album “Tradizione e Tradimento”.

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21e, viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. I Giardini Belvedere apriranno al pubblico alle ore 19.30

Attraverso Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia con la collaborazione dell’Ente Parco Aree Protette Appennino Piemontese. Con il sostegno di Mibact, Regione Piemonte, e il coordinamento di Fondazione Piemonte dal Vivo. Con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione CrAsti, Fondazione Cral. Con la collaborazione e il sostegno dei comuni di Alba, Bosio, Bra, Calamandrana, Gavazzana/Cassano Spinola, Mombaruzzo, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba, Morbello, Ovada, San Cristoforo, Voltaggio e anche con il sostegno di Banca d’Alba, Egea, ATL Langhe Monferrato, Roero e Consorzio Tutela del Gavi. Un ringraziamento speciale va inoltre ai numerosi soggetti che operano sul territorio e che sono partner fondamentali di questo Festival: Alexala, le vivacissime Pro Loco, i produttori e le associazioni culturali del territorio. Il nostro ringraziamento va inoltre ai Comuni di Aqui Terme, Canelli, Carrega Ligure, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Calcea, Gavi, Grinzane Cavour, La Morra, Mornese, Nizza Monferrato, Novello, Parodi Ligure, Serravalle Scrivia, Terruggia che, anche se quest’anno per motivi di forza maggiore non hanno potuto ospitarci, fanno parte della grande famiglia di Attraverso.