Cherasco: in occasione del Rally di Alba mascherina obbligatoria anche all'aperto

Sabato 1° agosto 2020 per tutta la giornata Cherasco vivrà un'esperienza di respiro internazionale con la partenza del 14° Rally di Alba, un evento sportivo che porterà campioni italiani e internazionali.

Già dal mattino lo shakedown sarà a Cherasco lungo Strada San Bartolomeo.

Il momento clou sarà alle 20 all'ombra dell'arco del Belvedere con la partenza della gara.

"Si tratta di un evento molto importante - commenta il sindaco Carlo Davico - e che porterà a Cherasco tantissimi appassionati e non. È un onore per noi ospitare la partenza di questo prestigioso rally. L'emergenza sanitaria ci impone però il rispetto delle rigide norme anti-contagio per garantire una festa in piena sicurezza".

Il sindaco ha firmato un'ordinanza per cui sarà obbligatorio, nella giornata di sabato 1° agosto dalle ore 12 alle 24, indossare mascherina protettiva anche all'aperto nell’area delimitata della manifestazione.

"Chiediamo a tutti il rispetto del distanziamento sociale - conclude Davico - e dell'ordinanza al fine di poter condividere una bella festa per tutti, in piena sicurezza".