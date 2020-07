Edilizia scolastica: il taglio dello stipendio dei portavoce regionali "a cinque stelle" finanzierà due interventi a Cuneo e Alba

Un quarto dei progetti con più preferenze si è poi concentrato sulla riduzione dell’impronta ecologica, con proposte coraggiose e spesso innovative: dai pannelli fotovoltaici alla serra in cortile, dalle borracce a scuola alla raccolta delle acque piovane; poi l’impianto di compostaggio, il farmer’s market aperto al territorio, le rastrelliere per le bici e tanto altro. Oltre il 13% delle 200 idee più votate, invece, riguarda la rigenerazione degli spazi scolastici: in cima alla lista, opere per il recupero di ambienti abbandonati, sale polifunzionali, orti didattici e strutture per l’attività motoria all’aperto.