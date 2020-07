Tuffi: Eduard Timbretti Gugiu ai Campionati Italiani di Categoria

Weekend dedicato ai tuffi, al Foto Italico di Roma, con i Campionati Italiani di Categoria, aperti alle categorie Junior, Ragazzi, Esordienti C1 e C2.

Circa 150 gli atleti in gara, in rappresentanza di 15 società, tra le quali la Blu 2006 Torino, in campo con nove atleti.

Tra questi è pronto a farsi valere il cuneese Eduard Timbretti Gugiu, che sarà impegnato in tutte le prove.

La prossima settimana, dal 5 al 7 agosto, Gugiu sarà di scena a Bolzano, ai Campionati Italiani Assoluti, dove esordirà in coppia con la compagna di squadra Junior Matilde Borello nella gara sincro dal trampolino 3 metri.