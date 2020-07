Volley Femminile: Per la Lega la Serie A1 deve essere a 13 squadre! Possibile ripescaggio anche in A2?

Per la Lega di Serie A di Pallavolo Femminile il prossimo campionato di A1 dovrà essere a 13 squadre, compresa la Delta Informatica Trentino. Lo ha comunicato questo pomeriggio la Lega, riunitasi ieri pomeriggio in video conferenza. Un primo passo, dunque, ma non ancora quello definitivo, verso il ripescaggio della formazione di Trento in massima serie. La Delta è stata l'unica società a chiedere il ripescaggio in A1 e nei giorni scorsi, dopo la rinuncia di Filottrano, è giunta anche l'esclusione di Caserta.

A1 a 12 squadre senza ripescaggi? Per Trentino decisamente no! Nei giorni scorsi la società del presidente Postal ha iniziato la propria "battaglia" per vedersi riconosciuto un diritto considerato sacrosanto. Il format della Serie A1 Femminile, infatti, prevede la partecipazione di 14 formazioni. Nel contempo la Lega ha chiesto alla Fipav di individuare anche una formazione di serie B1 che avrebbe diritto al ripescaggio in A2, in modo tale da completare l'organico, che con l'eventuale ripescaggio della Delta Trentino vedrebbe ridotto il numero delle squadre partecipanti da 20 a 19. Ora bisognerà attendere la risposta della Fipav, che potrebbe anche non aderire alla proposta della Lega di A.

La decisione della Fipav ovviamente interessa da vicino anche le due formazioni cuneesi di serie A, la Bosca S. Bernardo Cuneo (A1) e la Lpm Bam Mondovì (A2). Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito della Lega:

Si è riunito questa mattina, in videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

In apertura, il Presidente Mauro Fabris ha informato il CdA relativamente alle attività del Comitato 4.0, che nel positivo incontro di lunedì con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha rimarcato la necessità di approvare il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive, strumento decisivo per tenere insieme il tessuto sportivo e sociale del Paese. Il Presidente Fabris ha inoltre riferito dell’incontro di ieri con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, giudicato molto positivamente poiché ha consentito di illustrare le principali problematiche che stanno a cuore alla Lega Pallavolo Serie A Femminile: la ripresa dell’attività sportiva in vista dell’inizio dei Campionati 20-21 e l’applicazione dei protocolli sanitari.

Successivamente il CdA ha esaminato gli aggiornamenti relativi ai primi due eventi della stagione, ovvero la Supercoppa Italiana e la Presentazione dei Campionati di Serie A. Per quanto riguarda la Supercoppa, sono ancora all’esame del CdA diverse soluzioni, legate principalmente alla possibile trasmissione della finale su Rai 2. Le date e la formula della manifestazione saranno definitivamente stabilite in una Consulta di A1 che è stata convocata per la serata odierna. Per quanto riguarda la Presentazione, è stata confermata Bergamo quale sede dell’evento, attualmente in programma per martedì 15 settembre.

In merito alla composizione dei Campionati di Serie A 2020-21, il CdA ha preso atto della richiesta di ripescaggio avanzata dalla Società Trentino Rosa e di quanto sancito dalla Guida Pratica FIPAV – “Nel caso di società che rinunciano o non vengono ammesse al Campionato, si procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come Riserve (secondo quanto previsto nel Regolamento Ammissioni al Campionato di Serie A1 Femminile 2020/2021) soltanto fino al raggiungimento massimo di 14 squadre” – motivi per cui ha trasmesso alla Federazione la proposta di ratifica di un Campionato di A1 a 13 squadre (che prevederà dunque una sola retrocessione). Contestualmente ha sottoposto alla FIPAV la richiesta di definire le eventuali Società aventi titolo al ripescaggio dalla Serie B1 in modo da raggiungere la quota di 20 squadre in Serie A2 come stabilito dalla stessa Guida Pratica.