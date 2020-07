WomenSupportingWomen: la solidarietà tra le donne corre su Instagram e fa il giro del mondo

Su Instagram, impazza una nuova sfida. Pubblicare online una foto in bianco e nero per esprimere piena sorellanza e solidarietà femminile. Sono già milioni i post delle donne che hanno prestato la propria immagine con lo scopo di sostenersi a vicenda contro la violenza e contro il maschilismo. Alle quote rosa e a loro soltanto, è rivolta l’iniziativa e poco conta siano note o meno note.

Le foto delle star dello spettacolo come Angela Rafanelli, conduttrice di Linea verde estate si alternano a quelle di tutte le ragazze comuni che hanno accettato la challenge. A Bra e dintorni lo hanno fatto anche l’ex sindaco Bruna Sibille; il primario di oncologia dell’Asl CN2 Cinzia Ortega; il consigliere comunale Evelina Gemma; la cantante Sonia De Castelli; l’imprenditrice Monia Rullo; l’infermiera Alessandra Camerota; la vocal coach Daniela Caggiano; Ivana Baudino e Demetra Bertino dei Controvento Nomadi Tribute Band; l’esperta di neuroscienze Laura Mondino; la psicologa Alessia Morelli; la ballerina Donatella Poggio; la pittrice Maura Boccato; la wedding planner Luana De Carlo; le fotografe Cristina Damiano e Sabina Filice; le insegnanti Irene Bottero, Caterina Milanesio, Maria Mesiano, Tiziana Lo Turco e Chiara Campagna; il presidente dell’Associazione Noi come Te, donne operate al seno, Norma Costantino; la scrittrice Alka Badea; la curatrice del Caffè Letterario, Silvia Gullino; la segretaria della Confraternita della Salsiccia, Marina Tibaldi; la sbandieratrice Silvia Strumia; la barista Arianna Cappa; le acconciatrici Isabella Bassi e Lorena Battaglino; le pensionate Luciana Rizzotti e Vitalina Zorgnotti; la commerciante Cinzia Allocco ed infine Maria Milazzo in rappresentanza della Consulta Comunale per le Pari Opportunità e dell’Associazione Mai più Sole.