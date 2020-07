Alba, viabilità: doppio divieto di sosta in via Dario Scaglione e in piazza Marconi e Cagnasso

Informiamo i nostri lettori che per lavori di allacciamento alla rete dell’acquedotto di Alba è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via Dario Scaglione, nel tratto compreso tra il numero civico 24 e il numero civico 26, da lunedì 3 agosto a venerdì 14 agosto, dalle ore 8 alle 19.