Dronero: chiuso il centro storico per lavori in corso

Urgenti lavori sulla rete idrica del Comune di Dronero, ad opera dell’Acda. La cittadina ai piedi della Valle Maira ha dovuto così chiudere la strada provinciale 422 (che attraversa il centro storico) alle ore 6 di questa mattina.

Il transito dei mezzi pesanti in arrivo da Caraglio viene deviato dalla rotonda tra S.P. 422 e via Sabrina e Jessica Rinaudo in direzione Busca, con insegna di preavviso alla rotonda del Filatoio di Caraglio. I mezzi provenienti dalla Valle Maira, invece, vengono fatti deviare alla rotonda di Piazza XX Settembre, sulla strada Provinciale 24 in direzione Busca.

La deviazione dei veicoli che da Busca circolano in direzione Caraglio è prevista in via Torino, piazza Manuel, via XXV Aprile, ponte nuovo e rotonda viale Stazione. I veicoli in arrivo da Caraglio, direzione Busca – Valle Maira, vengono infine deviati in via Confraternita, via Montegrappa e via Torino.

La presenza di specifico personale garantisce un senso unico alternato.

Il normale transito riprenderà questa sera, intorno alle ore 20.