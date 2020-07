Volley maschile A2: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù Main sponsor di Cuneo Volley per il terzo anno di fila

E'stato rinnovato l'accordo tra Cuneo Volley e Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù che per il terzo anno consecutivo sarà Main sponsor della squadra.

Tutte le formazioni, dalla serie A2 all’Under 13, porteranno con orgoglio il naming e il logo sulle divise da gioco.

La collaborazione, come sottolineato dalla società nel comunicato stampa che annuncia la partnership, accentua la territorialità ed il supporto allo sport in un momento così particolare. Il sostegno della BAM, in particolare, consentirà di portare avanti la crescita del settore giovanile, da sempre riconosciuto come eccellenza nel panorama del volley maschile nazionale.

Giovanni Cappa, Presidente della Banca Alpi Marittime: "È con soddisfazione che rinnoviamo, anche per questa stagione, la collaborazione con il Cuneo Volley. Banca Alpi Marittime da alcuni anni ha deciso di essere la banca di riferimento per il mondo della pallavolo cuneese perché è uno sport legato al territorio che ha saputo muoversi con serietà e professionalità diventando un punto di riferimento e di valore assoluto. Questo sport incarna infatti molti dei valori in cui crediamo e su cui abbiamo da sempre costruito la nostra attività".

Il credito cooperativo carruccese, fondato oltre 120’anni fa, attualmente opera sul territorio attraverso un totale di 21 filiali di cui due sedi distaccate a Torino e Loano, coprendo un’area complessiva di 95 Comuni di “competenza”: 75 in provincia di Cuneo, 15 in provincia di Torino e 5 in provincia di Savona.