Il Rally di Alba scalda le gomme e i motori: conto alla rovescia per l’edizione 2020

Dopo l’anteprima di mezzogiorno nel Palazzo della Regione a Torino, si è svolta all’interno del palazzo comunale di Cherasco, la conferenza stampa di presentazione del 14° Rally di Alba, che quest’anno si presenta più che mai come un appuntamento carico di attese.

Sarà un weekend di grande sport e divertimento, soprattutto ma non soltanto per gli amanti degli sport motoristici. Le vetture da rally, con i loro motori rombanti e le livree variopinte, sono da sempre motivo di curiosità per tutti, soprattutto perché sono derivate da auto di serie.

Saranno 162 gli iscritti e ben 12 le nazioni rappresentate alla partenza, che avverrà sabato 1 agosto a partire dalle ore 20.00, nel centro storico di Cherasco, in via Vittorio Emanuele II.

La cittadina parte del patrimonio Unesco di Langhe e Roero, sarà teatro dei bolidi stradali per l’intera giornata di sabato, che vede dal mattino il classico “shakedown”, ovvero il test con le vetture da gara.

La gara langarola sarà per altro una sorta di test per la squadra ufficiale Hyundai Motorsport, che in pratica si presenta al gran completo, con i suoi piloti di maggior spicco.

Alla conferenza stampa di presentazione, hanno partecipato il primo cittadino di Cherasco, Carlo Davico, il campione spagnolo della scuderia Hyundai Shell Mobis WRT, Daniel Sordo, con il collega irlandese, Craig Breen.

Assieme ai piloti, Bruno Montanaro, presidente del Cinzano Rally Team, che ha ringraziato la Hyundai, il suo staff e i rappresentanti delle amministrazioni locali che ospitano l’evento, rimarcando il valore della manifestazione, dichiarando che “avere al Rally di Alba dei campioni mondiali era una cosa che non ci aspettavamo. Una cosa grandiosa”.

Presente anche Massimiliano Fissore, direttore generale di BRC, che nel suo intervento ha tenuto a sottolineare come in occasione del Rally di Alba, “si sia venuta a creare una sorta di miscela esplosiva, che ha visto coinvolti una serie di players importanti, a partire dalla Hyundai Motors che ha portato una squadra di piloti e di vetture tra le migliori al mondo, gli organizzatori, che hanno avuto la volontà di saper affrontare questa sfida con coraggio, visto il periodo. Le amministrazioni comunali, che hanno creduto dando il loro supporto all’evento, così come la Regione”.

“Tutto questo si è creato attorno alla BRC – ha continuato Massimiliano Fissore – proprio nell’occasione del festeggiamento dei dieci anni di attività, cosa che non può che farci piacere. Al di là dello sport, la partenza da Cherasco, sede della nostra azienda, che si unirà virtualmente con Alba, la città ufficialmente ospita il rally, lo vedo come un esempio clamoroso e importante di come il network, il fare rete, la comunicazione tra entità e gruppi, sia la strada da percorrere per guardare tutti insieme al futuro e lasciarci dietro questa parentesi negativa che ci ha colpito”.

Nel suo intervento, l’Ing. Andrea Adamo, Team Principal Hyudai, ha voluto ringraziare l’organizzazione per l’invito ricevuto a partecipare alla competizione, che per la squadra “sarà l’occasione per ripartire in preparazione alla ripartenza del Campionato del Mondo”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche l’Assessore al Commercio del Comune di Cherasco, Umberto Ferrondi e quello alle Attività Produttive del Comune di Alba, Marco Marcarino, entrambi hanno sottolineato il valore, non soltanto sportivo, ma anche turistico ed economico dell’evento rallistico.

L’appuntamento quindi è per sabato 1 agosto a Cherasco a partire dal mattino, per arrivare al via ufficiale che ci sarà alle 20.00 circa da via Vittorio Emanuele II.





