Scuole montane, Monica Ciaburro lancia la proposta di legge: "Le zone "marginali" sono le aree più salubri della nazione"

Tale provvedimento prevedeva una disciplina specifica per le aree oggetto della nostra proposta di legge, presentata in data 28/07/2020 presso la Camera dei Deputati in sinergia con la proposta di legge presentata al Senato della Repubblica dal Senatore Patrizio La Pietra, che, in forza dei nuovi articoli che speriamo vengano approvati dalle Camere, eliminerà il numero minimo degli alunni per quanto riguarda la determinazione della costituzione delle classi.

Questo Covid-19 ci ha dimostrato che l’abitare in quelle che erroneamente vengono definite le aree marginali della nostra Nazione è il modo più salubre per difendere la nostra salute, questa proposta di legge altro non è se non la dimostrazione che con il buon senso che da sempre Fratelli d’Italia dimostra, si può sostenere la vera difesa di tutto il territorio della nostra Patria e implementare i servizi alla persona affinché i nostri meravigliosi borghi non debbano vivere lo spopolamento ma bensì tornare ad essere quei luoghi fantastici nei quali far crescere i nostri figli.