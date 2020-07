Atletica Roata Chiusani, Diallo e Matarazzo qualificati per i Campionati Italiani

Ottimi risultati per l'Atletica Roata Chiusani e per i 22 atleti accompagnati dai tecnici Fabio Milano e Francesco Dutto, impegnati al meeting in notturna di Alba, memorial Daniele Giacosa, di mercoledì 29 luglio.

Alassane Diallo e Vincenzo Matarazzo hanno infatti strappato il pass per i Campionati italiani.

Diallo ha realizzato il personale sui 400hs in 53”22 e sarà di scena agli Assoluti di Padova in programma dal 28 al 30 agosto mentre Matarazzo si è imposto sui 1500m in 4’10”20, realizzando il minimo richiesto per la partecipazione ai Campionati Italiani U18 in programma a Rieti nel mese di settembre.

Bene, in generale, i 22 atleti accompagnati dai tecnici Fabio Milano e Francesco Dutto.

Buoni piazzamenti sui 1500m per Alberto Demarchi, Federico Bianchi, Marco Tomatis, Simeone Romano e, nella gara femminile, Eleonora Demarchi. Vittoria nei 2000 metri Cadetti per Alessio Romano in 6'21", bene Gregorio Vizio (4°) Alberto Ferrero e Niccolò Monaco. Buone prove nel salto in lungo per Orgest Balla e Francesco Mattio, ben piazzata Anita Armando nei 200m piani.

Molto bene gli atleti della categoria Cadetti, impegnati nei 300m piani, tutti al personale: Stefano Massa è 3° in 40.33, David Dalmasso 4° in 40.54, 7° Simone Parola in 41.41. Tra le femmine Eleonora Carletto chiude la prova in 47.68. Nei 200m Cadette bene Elena Lombardo (4^) e Sara Bernardi.