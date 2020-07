Cimice asiatica, Coldiretti Cuneo e le aziende agricole in prima linea per la lotta biologica

Aziende agricole cuneesi protagoniste di buone pratiche di lotta biologica contro l’invasione delle cimici. È quanto segnala Coldiretti Cuneo che spiega come la lotta biologica, portata avanti senza utilizzo di sostanze chimiche, si confermi un’efficace strategia di contenimento degli insetti dannosi, come la cimice asiatica, e sia sempre più utilizzata sul nostro territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale.

“L’intervento di oggi – rimarca Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – testimonia come le aziende agricole siano in prima linea per adottare soluzioni concrete contro le infestazioni di cimici, muovendosi nel pieno rispetto dell’ambiente, a salvaguardia della qualità dei raccolti e con benefici per l’intera collettività poiché le cimici hanno ormai colonizzato ogni spazio, dalle campagne alle città. L’impegno a impatto ambientale zero dell’agricoltura cuneese rispecchia il trend nazionale e conferma il primato della sicurezza alimentare del Made in Italy, come dimostrano gli ultimi risultati pubblicati dal Ministero della Salute sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, con solo lo 0,6% di prodotti italiani risultato non conforme su quasi 10.000 campioni di frutta, ortaggi, cereali, olio e vino”.