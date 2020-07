Con l'assestamento di bilancio investimenti per un milione di euro nel 2020

Nella seduta di ieri sera, il Consiglio comunale ha approvato, fra gli altri punti all’ordine del giorno, l’assestamento di esercizio finanziario 2020 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, in base ai quali si possono effettuare nell’anno in corso investimenti per un totale di un milione di euro.



“La variazione in diminuzione – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianmichele Cismondi - è di 4.138.736 euro ed è dovuta alla sospensione delle procedure di assegnazione dei lavori già previsti e a minori incassi da Imu, addizionale Irpef, Tosap, oneri di urbanizzazione e altre entrate da tariffe, conseguenze dirette dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Nonostante ciò, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è mantenuta e si sono confermati per l’anno in corso notevoli investimenti, per un impegno complessivo di un milione di euro. Il bilancio 2020 pareggia ora sulla cifra di 15.672.614 euro”.



“Confermiamo – sottolinea il sindaco, Marco Gallo - la nostra volontà e capacità di investire a beneficio della comunità tutto quanto ci è concesso, nonostante il terribile periodo che abbiamo dovuto affrontare e dal quale ancora non siamo usciti. Grazie ai proventi, confermati, che derivano della fusione con Valmala e a una parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione, possiamo dare piena copertura a diversi investimenti e confermare il programma amministrativo. Con questo assestamento di bilancio possiamo avviare opere per un totale un milione di euro e possiamo anche contare ancora su margini prudenziali di miglioramento nei prossimi mesi, se la situazione economico si stabilizzerà”.



Ecco come sono ripartiti gli investimenti.



Come sempre, significativa è la parte riservata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali: 320.000 euro. Confermato l’intervento di valorizzazione di piazza Savoia, cui sono destinati 280.000 euro. Sarà riqualificata dal punto della valorizzazione energetica la palazzina degli impianti sportivi Ingegner Ferrero, per un investimento di 210.000 euro, che permetterà un notevole risparmio dei consumi. Si procederà alle opere necessarie per la realizzazione della pista ciclabile che collega Busca a Costigliole sulla ciclovia Eurovelo8, per cui si sta procedendo con la progettazione esecutiva di messa in sicurezza del tragitto, che si sviluppa in parte a lato della SP 589 e in parte lungo strade secondarie comunali e cui sono destinati 80.000 euro. 80.000 euro sono destinati anche a un intervento di manutenzione straordinaria al tetto della casa di riposo Santissima Annunziata.



15.000 euro sono stati assegnati agli interventi richiesti dal dirigente scolastico e necessari per la riapertura delle scuole in sicurezza.



Sono poi finanziati con apposite convenzioni diversi progetti proposti da associazioni che gestiscono immobili comunali per lo svolgimento delle loro attività di pubblico interesse: all’associazione Ana vanno 25.000 euro per interventi alla casa alpina, al Tennis Club 30.000 euro, al comitato San Barnaba 15.000 euro.



Trova piena copertura la convenzione con la Parrocchia per la realizzazione della rotatoria nei pressi del sagrato della chiesa di frazione Castelletto, con un investimento di 40.000 euro.



“Il periodo del lockdown – spiega il sindaco - che ha bloccato la possibilità di effettuare gare, ha indubbiamente rallentato la realizzazione di due opere significative come il polo scolastico e il campo da calcio in erba sintetica. Circa il primo intervento, siamo prossimi a completare l’iter dell’assegnazione della progettazione esecutiva e abbiamo già affidato i lavori di demolizione di parte degli edifici ex consorzio agrario, circa il secondo, abbiamo l’obiettivo di completare la progettazione esecutiva entro l’anno, con l’avvio dei lavori nel prossimo”.



“Inoltre – fa notare Gallo - abbiamo assegnato diverse risorse al municipio di Valmala, cui è destinato un lotto specifico per viabilità di 120.000 euro, abbiamo deciso di acquistare un terreno per accogliere la struttura necessaria a portare la banda larga su tutto il territorio locale e abbiamo avviato l’accantonamento per l’acquisto e la manutenzione di un battipista e di un automobile, utile per gli spostamenti dei dipendenti comunali. Si intende poi affidare un incarico professionali per la cura dei pascoli e per la progettazione della riqualificazione dell’area del santuario”.



“Infine – conclude il sindaco - siamo riusciti a dare copertura agli aiuti al settore del mondo produttivo più colpito dalla pandemia con il reperimento delle risorse necessarie tramite lo slittamento delle quote Finpiemonte e con risorse proprie comunali, mentre è stata abbandonata la strada del mutuo con Ubi Banca, considerata troppo onerosa”.