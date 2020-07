Concorso per 11 "civich" tra Bra, Mondovì e vari centri delle Langhe. Domande entro il 27 agosto

E' stato bandito un concorso unico per undici agenti di Polizia Municipale nei territori di Langa, Roero e monregalese.

I territori interessati dal bando sono Bra, Corneliano d' Alba, Dogliani e Mondovì oltre i comuni dell'Unione "Colline di Langa e del Barolo" e dall'Unione Montana Alta Langa.



Degli 11 agenti che saranno selezionati tre prenderanno servizio presso il comando di Bra, uno a Corneliano, due a Dogliani, uno a Mondovì, tre presso l’Unione montana “Alta Langa” e uno presso l’Unione dei Comuni di Langa e Barolo.



Lo svolgimento del concorso si terrà presso la Città di Bra.

"L’elenco completo - si legge nella nota comunale emessa dall'Urp di Bra - dei requisiti richiesti per poter partecipare al concorso – tra cui l’età non superiore ai 38 anni e zero giorni, il possesso sia della patente A che della patente B e di un diploma di scuola media superiore, la non interdizione e la disponibilità al porto delle armi, nonché la possibilità di utilizzare in via continuativa un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale – è visibile sul bando integralmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bra nella sezione “Selezione Personale / Concorsi” e all’albo pretorio. I requisiti per l’accesso ad ognuno dei posti a concorso sono identici per tutti gli enti coinvolti. Due dei tre posti messi a concorso dal Comune di Bra sono riservati, ai sensi di legge, ai militari volontari in ferma breve o prefissata congedati che rientrino nella graduatoria finale del concorso."



"Le domande di ammissione al concorso - chiarisce la nota - dovranno essere redatte esclusivamente in formato elettronico e inviate entro il 27 agosto, unitamente ai documenti richiesti, alla casella comunebra@postecert.it esclusivamente mediante la posta certificata (PEC) personale dell’interessato. Non verranno accettate domande di partecipazione presentate di persona o spedite con altri mezzi, in particolare tramite raccomandata, fax o posta elettronica non certificata o PEC non intestata univocamente al concorrente."



Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Personale e Organizzazione al numero 0172.438315 o scrivere a studi@comune.bra.cn.it.