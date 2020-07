Covid-19: servono occhiali di protezione per gli operatori dell'ospedale di Busca

EMERGENZA COVID -19 per l'OSPEDALE DI BUSCA: servono 150 paia di occhiali di protezione (dispositivi sanitari lavabili e disinfettabili) per gli operatori sanitari, ed una sanificatrice per occhiali (strumento che sfrutta gli ultravioletti per disinfettarli e sterilizzarli). Il costo totale è di € 1850,00.

L'Ottica in Vista di Busca chiede un contributo volontario per l'qacuisto del materiale a chiunque fosse interessato a contribuire. La donazione sarà fatturata e quindi detraibile. Sarà pubblicato l'elenco dei donatori.

Si può inoltrare la DONAZIONE tramite:

bonifico bancario: IT19 S030 6910 2001 0000 0068 595 intestato a OPTI.M.A. - con la descrizione: contributo donazione ospedale Busca avvisando tramite @ o whatsApp

o passando in negozio OTTICA IN VISTA di Busca telefonando 0171-943461 o 331-9612090