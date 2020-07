Cuneo: insediato il nuovo CdA del MIAC

Il nuovo presidente all’atto dell’accettazione della carica ha dichiarato “ringrazio i soci per la fiducia concessami, unitamente a chi mi ha preceduto per l’ottimo lavoro svolto. La società ha un enorme potenziale di sviluppo soprattutto nell’ottica del piano strategico di posizionamento in via di presentazione, il polo agrifood sarà senz’altro un importante attore del rilancio societario”.