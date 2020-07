Dalla Regione riprendono i contributi a favore dei volontari dei Vigili del Fuoco

Nella lista compaiono 76 centri piemontesi ‘attivi’ e 13 ‘non attivi’, alcuni dei quali ritenuti però idonei a ricevere i contributi regionali. "Siamo al paradosso – evidenziano l’Assessore Gabusi e il Consigliere Ruzzola -. Noi finanziamo e Roma vuole chiudere. Molti dei distaccamenti ritenuti ‘non attivi’ hanno avuto in realtà un’attività modesta negli ultimi anni, poiché fortunatamente non vi sono stati interventi di grande portata o di ampia frequenza, ma riteniamo che siano fondamentali per la sicurezza del territorio di riferimento, in particolare per la loro ubicazione, in molti casi in zone di montagna. Non possiamo assolutamente pensare di rinunciarvi. Vogliamo perciò richiamare l’attenzione del Ministro Lamorgese a riconsiderare questa eventualità e a tornare sui propri passi in ragione della necessità di tutelare, proteggere e soccorrere persone e territori. I nostri parlamentari sono pronti a dare battaglia a Roma per mantenere aperti i distaccamenti, mentre la Regione intende proseguire nel suo sostegno economico".