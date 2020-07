In valle Grana ad agosto proseguono gli appuntamenti in chiave PLUF!

Nonostante il lockdown, la primavera ha permesso di portare a compimento il restyling dell’area gioco limitrofa agli impianti sportivi di Pradleves. Il tutto è stato possibile grazie ai fondi FESR del progetto Interreg Alcotra Italia-Francia n. 1806 “Pluf!” e all’Unione Montana Valle Grana, partner dell’iniziativa. L’inaugurazione di domenica 19 luglio, grazie anche alla visita giocata realizzata in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni, è stata un grande successo.

Infatti all’interno del progetto era infatti prevista la creazione di una rete di spazi attrezzati per bambini che andasse a sopperire la carenza di proposte fisse per lo svago educativo di questo target. I partner italiani, ovvero valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po, Bronda e Infernotto, si sono quindi attivati per realizzare attrezzature mobili e sostenibili all’interno dei loro territori, che permettano l’implementazione della manualità infantile. In valle Grana è stata individuata la sistemazione dell’area giochi esistente, limitrofa agli impianti sportivi, del Comune di Pradleves, ente aderente alla rete FAM.VISO che garantisce la giusta attenzione e promozione all’accoglienza di famiglie con bambini.

Tuttavia il progetto non è solo questo ma, come si è imparato ad apprezzare in questi due anni, è una rassegna di appuntamenti e animazioni di piazza: tradizioni, culture, storie, natura, prodotti e giochi per scoprire divertendosi le terre che si trovano ai piedi del Monviso.

Ad agosto sette appuntamenti da segnarsi sull’agenda

Sabato 1° agosto, h. 15:00 - Monterosso Grana, Agripiola Lou Porti - “Babaciu ses tu, Babaciu soun mi. Chi abita il Paese senza tempo? Visita gioco alla scoperta del paese di San Pie”. (info e prenotazioni: +39 329 4286890 / expa.terradelcastelmagno@gmail.com)

Venerdì 7 agosto, h. 10:00 - Castelmagno, La Meiro - “E tu lo sai come nasce il Re dei formaggi?” (info e prenotazioni: +39 388 9362815 / info.emotionalp@gmail.com)

Domenica 9 agosto, h. 17:30 - Pradleves, Lou Mountagnin - Visita giocata con il gioco Pluf! alla scoperta della Valle Grana in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni. (info e prenotazioni: +39 331 3453981)

Giovedì 13 agosto, h. 15:00 - Monterosso Grana, Aquila Nera - “Sarvanot, il Drai, il Gatto del Tech e altre storie di masche. Passeggiata lungo il sentiero del Sarvanot, tra natura e vecchie storie di paese”. (info e prenotazioni: +39 329 4286890 / expa.terradelcastelmagno@gmail.com)

Venerdì 21 agosto, h. 18:00 - Castelmagno, Rifugio Fauniera - “Spettacolare escursione notturna sotto le stelle” (info e prenotazioni: +39 388 9362815 / info.emotionalp@gmail.com)

Domenica 23 agosto, h. 17:30 - Montemale di Cuneo, Trattoria del Castello - Visita giocata con il gioco Pluf! alla scoperta della Valle Grana in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni. (info e prenotazioni: +39 0171 904169)

Sabato 29 agosto, h. 15:00 - Cervasca - “Passeggiamo immersi nei boschi di castagni secolari” (info e prenotazioni: +39 388 9362815 / info.emotionalp@gmail.com)

Le attività, in collaborazione con le strutture della rete FAM.VISO, offriranno pranzo o merenda ai giovani partecipanti. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-contagio dell’ultimo DPCM. Nel rispetto di tali normative è obbligatorio essere in possesso della mascherina e di altri dispositivi di protezione personale che si ritengono utili.

Perché tutto questo? Perché il progetto prevede infatti la definizione di nuove modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale con l’utilizzo di forme di linguaggio non convenzionali, in grado di stimolare e di coinvolgere i giovani visitatori. Per questa ragione, i calendari proposti compongono di attività di animazione turistica. Essendo frutto di un progetto Europeo Alcotra, l’accesso alle attività è gratuito, ma è richiesta la prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente. Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria, posti limitati e partecipazione gratuita e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-contagio dell’ultimo DPCM. In applicazione di tali normative è obbligatorio essere in possesso della mascherina e di altri eventuali dispositivi di protezione personale che si ritengono utili; sarà inoltre necessario sottoscrivere un modulo di autocertificazione.

Gli eventi di animazione sono itineranti per le Terre del Monviso: oltre alle visite giocate animate dalla Fabbrica del Suono e alle visite teatralizzate proposte dal gruppo di R.A.N.A. Pluf!, quest’anno le località delle valli Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, partner del Progetto Pluf!, offriranno anche curiose escursioni naturalistiche e culturali per le famiglie, grazie al contributo della Fondazione CRC sul progetto.

Il calendario degli eventi previsti in Valle Grana nel progetto Alcotra n. 1806 PLUF! e con il contributo della Fondazione CRC

