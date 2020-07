L'elicicoltura del futuro tra nuove frontiere e sviluppo digitale, convegno in Confindustria Cuneo

Convegno questa mattina, venerdì 31 luglio, sul tema dell'elicicoltura presso la sede di Confindustria Cuneo in corso Dante.



"L’elicicoltura - scrive l'Istituto Internazionale dell'Elicicoltura di Cherasco - ha una propria capitale universalmente riconosciuta: la città di Cherasco. Qui è nata l’intuizione di sviluppare un sistema di allevamento di chiocciole da gastronomia, emancipandosi così dalla tradizionale raccolta in natura, per cercare di ottenere un prodotto rispondente a standard qualitativi superiori e migliori rese in cucina."

L'iniziativa dal titolo "Strumenti di ricerca per uno sviluppo digitale dell’Economia Elicoidale" intende valutare le possibilità di sviluppo di questo importante ambito per il nostro territorio in chiave innovativa e rivolta al futuro.



"L’attività dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura - spiega l'Istituto - è stata orientata nei primi decenni al miglioramento delle attività di gestione dell’impianto, dell’aumento della quantità di prodotto per recinto e di caratterizzazione del sapore attraverso la somministrazione di specifiche varietà di vegetali. Questo livello di impegno e specializzazione ha permesso di raggiungere un solido accreditamento come principale interlocutore del settore. La nuova fase, iniziata nel 2016, impone di guardare al futuro dell’Istituto come promotore di una cultura di filiera capace di valorizzare tutte le potenzialità dell’animale (food -bava - benessere – formazione – didattica – sostegno alle fragilità) ma, anche e soprattutto, di diventare riferimento assoluto in ambito scientifico con il supporto degli attori più autorevoli."



"La nuova prospettiva - concludono - intende rafforzare il concetto di Economia Elicoidale, ovvero di una filiera ampia, diversificata, sostenibile, innovativa e ricca di valore."

L'iniziativa presentata oggi è patrocinata dalla Città di Cherasco, Confindustria Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Regione Piemonte, Banca BCC.



Nel video la diretta della conferenza trasmessa dalla sede confindustriale cuneese.





