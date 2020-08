Progetto “Comunità e inclusione”: al via le candidature per 7 assunzioni temporanee a Bra

Prende il via il progetto “Comunità e inclusione”, avviato dal Comune di Bra con il finanziamento della Regione Piemonte e mirato all’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce più deboli. L’iniziativa prevede l’assunzione temporanea di 7 persone, che saranno impiegate 40 ore alla settimana per 26 settimane.

Dei posti a disposizione, 3 sono destinati a persone disoccupate e in carico ai Servizi sociali, che verranno impiegate in attività di piccola manutenzione o di vigilanza alle mostre e agli allestimenti culturali del Comune. I destinatari degli ultimi 4 posti sono invece altrettanti disoccupati o inoccupati privi di impiego da almeno 12 mesi, di età compresa tra 30 e 40 anni e in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore o laurea. Costoro verranno impiegati in attività di comunicazione, promozione, catalogazione e sviluppo dei servizi museali della Città di Bra.

“In un momento di crisi e di difficoltà economica diffusa”, spiega il sindaco Gianni Fogliato, “questa iniziativa fornisce un’opportunità concreta di inserimento lavorativo, a maggior ragione in virtù del fatto che quest’anno, a differenza del passato, si utilizzeranno dei contratti di lavoro subordinato per 6 mesi e non dei semplici tirocini. Nello stesso tempo, rappresenta un supporto significativo al nostro Comune, con attività che andranno a potenziare i servizi museali e le attività culturali cittadine”.

Le domande di adesione devono essere effettuate on line mediante l’utilizzo di un link o QR Code dedicati accedendo alla sezione dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia Piemonte Lavoro . Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle ore 0:00:01 del 6 agosto alle ore 12:00:00 del 7 agosto 2020. A procedere con il vaglio delle candidature e alla stesura delle graduatorie sarà il Centro per l’impiego di Bra. Priorità nella selezione verrà data ai cittadini braidesi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CPI allo 0172-412226 oppure consultare il sito www.agenziapiemontelavoro.it. (rb)