Stamperia Miroglio, l’azienda porta a 10.500 euro l’offerta di buonuscita per i 151 addetti

"Qualche passo in avanti è giunto sui meccanismi di ricollocazione – conferma il rappresentante della Uiltec Asti-Cuneo Vito Montanaro, anche a nome dei colleghi Angelo Vero (Cisl) e Maria Grazia Lusetti (Cgil) –, con la definizione di una sorta di liberatoria condivisa per avere i profili da dare in esterna. Il vero stallo – proseguono i sindacalisti – rimane sul punto economico, considerata ancora bassa dai lavoratori l’offerta di 10.500 euro lordi proposti dall’azienda, rispetto ai 7.500 della prima offerta".