Vicoforte: i buoni spesa potranno essere richiesti fino al 31 agosto

L'amministrazione comunale di Vicoforte ha reso noto di avere prorogato il termine per la presentazione di eventuali domande per la concessione di buoni spesa sino al 31 agosto 2020.

Come si legge sul portale telematico ufficiale dell'ente, i cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dall'emergenza Covid-19 o in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico, potranno fare richiesta dei bonus.

Il modulo apposito dovrà essere trasmesso via mail agli indirizzi sindaco.vicoforte@ruparpiemonte.it o ragioneria.vicoforte@ruparpiemonte.it, oppure depositato in forma cartacea nell'apposita cassetta posta all'esterno del palazzo municipale.

I richiedenti dovranno risiedere nel Comune di Vicoforte e la composizione del nucleo dovrà corrispondere ai residenti dell'indirizzo dichiarato.



Il buono verrà riconosciuto secondo i seguenti parametri: 80 euro per nucleo familiare composto da una persona; 140 euro per nucleo familiare composto da due persone; 200 euro per nucleo familiare composto da tre persone; 260 euro per nucleo familiare composto da quattro persone o più.