Weekend nella valli cuneesi per i otografi dell'IG World Club

Nel pieno dell’estate, continuano le iniziative dell’ATL del Cuneese in collaborazione con i fotografi del gruppo IG Worl Club, la Instagram Community del Nord Ovest italiano, per promuovere le valli alpine. In particolare, saranno ospiti dell’ATL del Cuneese il 1° e 2 agosto i fotografi collaboratori degli account ig_savona_imperia, ig_liguria_, igworldclub_nature, ig_piemonte, ig.cuneo, ig_occitania.