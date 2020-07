Basket: Alessandro Sanino nuovo vice allenatore dell'Olimpo Alba

Alessandro Sanino è il nuovo vice-allenatore dell'Olimpo Basket Alba. Lo ha annunciato ufficialmente la società albese: Sanino, dopo l'esperienza con il settore giovanile dell'Abet Bra, farà parte dello staff di Coach Jacomuzzi.

L’intervista a cura dell'ufficio stampa dell'Olimpo Alba: “Innanzitutto ringrazio l’Abet perché è dove sono cresciuto come allenatore e devo a loro il fatto di essere arrivato qui. Ringrazio il club braidese anche per la disponibilità, perché ha accettato con serenità che potessi venire ad Alba per fare questa esperienza. Devo dire che la chiamata di Jacomuzzi mi ha sorpreso, ma mi è stata offerta un’opportunità irripetibile ed è un’occasione che ho colto volentieri al volo. Ci ho messo poco ad accettare questa sfida, anche perché è vicino a casa e in una categoria importante come la Serie B. Mi aspetto di crescere e migliorare come tecnico e allenatore, visto che sono giovane e non ho moltissima esperienza. Sono felice di poter essere a fianco di Jacomuzzi che ritengo un super coach e ho tanto da imparare sia da lui che anche dai giocatori più esperti della categoria”.

A proposito dei giocatori, che stagione bisogna aspettarsi per questo gruppo rinnovato? “In primo luogo, ci sono delle conferme, tra cui due atleti che sono contento di ritrovare perché li ho già allenati all’Abet: Coltro e Tarditi. Sarà una squadra molto giovane rispetto agli ultimi anni e ci sarà da amalgamare il gruppo che in parte è nuovo. Servirà dare il massimo ogni giorno in palestra e per esperienza posso garantire che il duro lavoro paga sempre e permette di crescere”.