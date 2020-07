Covid e lavoratori stagionali del saluzzese, Ricifari: "I braccianti sono i primi a rispettare le norme sanitarie"

"Degli oltre 10mila che sono stati verificati nel corso di queste settimane, in sette sono stati trovati positivi al Coronavirus e per uno soltanto è stato chiesto il ricovero; è necessario quindi chiarire che a Saluzzo non ci sia nessun focolaio e che alcune notizie diffuse via web, che segnalano situazioni di allerta, non hanno alcun fondamento" ha detto Ricifari, facendo con l'ultima frase esplicito riferimento ad alcuni commenti apparsi sul gruppo Facebook "Sei di Saluzzo se...".